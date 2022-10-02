Британия решила купить два суда для защиты подводных трубопроводов | 360°

Мир 02 октября 2022, 23:05 Поделиться Telegram

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Viber Британия решила купить два суда для защиты подводных трубопроводов Минобороны Британии: страна купит два суда для защиты подводных трубопроводов Unsplash

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Британские власти решили приобрести два специализированных суда для защиты подводных кабелей и трубопроводов. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на министра обороны страны Бена Уоллеса.

«Бен Уоллес заявил в ходе съезда Консервативной партии в Бирмингеме, что правительство недавно обязалось приобрести два специализированных суда для защиты интернета и энергоносителей Соединенного Королевства», — заявили авторы статьи.

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Они уточнили, что одно судно планируют купить в конце 2022 года. Его введут в эксплуатацию в конце 2023-го. Речь идет о многофункциональном исследовательском судне, предназначенном для ведения боевых действий на дне моря. Второе судно построят на территории Британии.

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В конце сентября на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксировали резкое падение давления. Утечки газа произошли на участках, расположенных в водах Дании и Швеции. Обе страны уже начали расследование.

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