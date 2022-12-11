Мир 11 декабря 2022, 03:19 Британия решила конкурировать с Россией за влияние в мире Великобритания начнет расширять влияние в Азии и Латинской Америке Unsplash

Читать 360tv в

Великобритания хочет составить России конкуренцию за влияние в странах Азии, Африки и Латинской Америки, поэтому будет разрабатывать долгосрочные стратегии развития отношений с ними. Такие планы озвучил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли, сообщил ТАСС.

По его словам, предстоящие десятилетия будет наблюдаться перемещение большей доли мировой экономики в страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Реклама

«Предложение будет складываться из их интересов и британских сильных сторон в сфере торговли, инвестиций, технологий и изменения климата», — заявил глава МИД.

Реклама

Он считает, что политику Великобритании теперь нужно выстраивать на долгосрочную перспективу. Клеверли указал на заинтересованность Лондона в развитии отношений со странам, которые имеют территориальную целостность и свободную торговлю.

Великобритания осталась без оружия из-за военной помощи Украине. Власти передали половину противотанковых комплексов NLAW, запас которых будет восполнен только к 2026 году. Британское правительство выделит на эти цели 229 миллионов фунтов.