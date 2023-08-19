Мир 19 августа 2023, 10:14 Британия решила использовать украинских боевиков в Африке Захарова: MI6 хочет использовать украинских боевиков в других странах мира Ministry of Defense of Ukraine

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Британская разведка MI6 хочет использовать украинских боевиков в других странах, и это станет для Украины своеобразной расплатой за западную военную помощь. Об этом представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА «Новости».

Она прокомментировала появившуюся информацию о том, что MI6 готовится отправить в Африку диверсионно-карательный отряд украинских боевиков, чтобы помешать ее сотрудничеству с Россией.

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Дипломат напомнила, что британская разведка стала «открыто бравировать» причастностью к планированию и осуществлению терактов киевского режима в России.

«Фиксируем намерения британских властей использовать украинских марионеток для решения задач и в других регионах мира. <…> Под угрозой находится, казалось бы, незыблемое влияние Лондона в бывших колониях», — указала Захарова.

Британия «отчаянно цепляется» за колониальное наследие и стремится оставить африканские страны в зависимом положении, вмешиваясь в их дела, отметила представитель МИД. Таким образом «натовско-украинская связка» искусственно наращивает конфликтный потенциал в Африке, а расплачиваться за это будут простые украинцы и африканцы.

Захарова констатировала, что это еще одно доказательство того, что режим президента Украины Владимира Зеленского достойно продолжает дело «Бандеры, Шухевича и их приспешников».