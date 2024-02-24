Мир 24 февраля 2024, 08:08 Британия разрешила отдать Украине старый и неэкологичный транспорт Telegraph: Британия передаст Украине предназначенные для утилизации авто unsplash / Unsplash

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Мэр Лондона Садик Хан согласовал отправку на Украину старых машин, предназначенных для утилизации. Об этом сообщила газета Telegraph.

Компании-оператору столичного транспорта Transport for London поручили изменить схему утилизации для зоны сверхнизких выбросов. В рамках этого плана не соответствующие требованиям полноприводные автомобили передадут Украине.

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Издание указало, что эта схема поможет городу убрать с дорог британской столицы «загрязняющие окружающую среду автомобили». Горожанам также предложили сдать старые машины и получить за это выплату.

«Пожертвованные автомобили будут <…> переданы украинским властям и их партнерам для гуманитарных и медицинских нужд», — заключили в газете.

Ранее заместитель министра обороны Британии Тимоти Эллиот-Мюррей-Кининмаунд проинформировал, что страна передала Украине с декабря 2021 года 7,1 миллиарда фунтов стерлингов. В рамках объявленного премьером Риши Сунаком пакета военной помощи ВСУ получили 2,5 миллиарда фунтов стерлингов.