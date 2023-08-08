Мир 08 августа 2023, 17:09 Британия распространила санкции на шесть белорусских оборонных компаний МИД Британии сообщил о введении санкций в отношении 6 оборонных компаний Белоруссии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Британия ввела санкции против шести оборонных компаний Белоруссии. В Соединенном Королевстве заморозят активы этих предприятий, если обнаружат. Информация появилась на сайте британского МИД.

В черном списке оказались Белорусское оптико-механическое объединение, Гомельский радиозавод, проектно-конструкторское предприятие «Пеленг», «Кидма тек», компания «Оршанский авиаремонтный завод» и «2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения».

Реклама

Кроме того, ограничения ввели в отношении ряда физических и юридических лиц Ирана, которые якобы поддерживают Россию в оборонной сфере. Помимо этого, санкции распространили на компании из Дубая Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading (осуществляет поставки беспилотников) и турецких Azu International и Turkik Union Digital Teknoloji Donosum Ofisi (поставляют компоненты и технологии для оборонного сектора).

В Британии предположили, что новые ограничения «уменьшат российские возможности» в плане поставок на боевые нужды.