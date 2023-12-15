Мир 15 декабря 2023, 15:50 Британия распространила антироссийские санкции на Новикомбанк Власти Британии ввели санкции в отношении Новикомбанка Unsplash

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Великобритания ввела санкции в отношении Новикомбанка. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Соединенного Королевства.

Теперь активы финансовой организации подлежат замораживанию. Под ограничения попало оказание трастовых услуг. Также Великобритания установила запрет на обслуживание корреспондентских счетов.

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Новикомбанк представляет собой опорное кредитное учреждение российской промышленности и государственной корпорации «Ростех».

Накануне сообщалось, что МИД Великобритании планирует запретить импорт алмазов из России. Ограничение начнет действовать с 1 января 2024 года.

Ранее американские власти расширили список антироссийских санкций. Под ограничения попали золотодобывающие компании ПАО «Высочайший» и Highland Gold, а также предприниматели Владислав Свиблов и Сергей Докучаев.