Британия раскрыла имя третьего подозреваемого по делу Скрипалей

Полиция Великобритании раскрыла имя третьего россиянина, подозреваемого по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Правоохранители заявили, что речь идет о Денисе Сергееве, который ранее фигурировал в прессе под именем «Сергей Федотов», сообщил RT.

Троим подозреваемым по делу Скрипалей заочно предъявили обвинения в заговоре с целью убийства, покушении и использовании химоружия. В Британии полагают, что Сергеев скрывается от правосудия в России, как и двое других фигурантов, известные как Александр Петров и Руслан Боширов. Его объявили в розыск.

Британские СМИ писали о Сергее Федотове еще в начале 2019 года, и уже тогда высказывались предположения, что на самом деле его зовут Денис Сергеев. «Би-би-си» сообщала, что Сергеев имеет звание генерал-майора и служит в российской внешней разведке.

Все трое также подозреваются в причастности к организации взрывов на частном складе боеприпасов в Чехии, писала «Газета.ru».

Предполагаемое отравление Скрипалей произошло в английском городе Солсбери 4 марта 2018 года. В Великобритании выдвинули версию, что они были отравлены «Новичком» и что к этому причастна Россия. Но Москва отвергала все обвинения, которые называла безосновательными, указывая на отсутствие каких-либо доказательств.

Бывший член комиссии ООН по химоружию Игорь Никулин ранее заявил РИА ФАН, что вся история с отравлением Скрипалей могла быть выдумана.