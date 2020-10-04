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    04 октября 2020, 14:59

    Британия проживет без новой торговой сделки с ЕС — Джонсон

    Алена Макаренко

    Великобритания проживет и без нового торгового соглашения с Евросоюзом, если переходный период по Вrexit закончится без заключения этой сделки. Уверенность в этом выразил премьер-министр Борис Джонсон в интервью Би-би-си.
    Британия проживет без новой торговой сделки с ЕС — Джонсон

    Британский политик не очень хочет такого развития ситуации. Тем не менее он уверен, что граждане «вполне выживут» и без сделки.

    Переходный период выхода Великобритании из ЕС завершается 31 декабря, пока что продолжаются интенсивные переговоры между Лондоном и Брюсселем. По словам Джонсона, в конечном итоге соглашение может быть заключено. В то же время еще остаются сложные вопросы, необходимые для решения.

    Ранее Еврокомиссия (ЕК) уведомила Лондон о нарушении обязательств по Brexit. При этом в ЕК заявили, что у них придерживаются своих обязательств, поэтому ее представители продолжат работать над выходом Великобритании из ЕС для полной реализации соглашения и в установленные сроки.

    Согласно статье 5 соглашения о Brexit, ЕС и Великобритания обязаны принять все необходимые меры для выполнения обязательств, вытекающих из соглашения о выходе. Кроме того, стороны должны воздерживаться от любых мер, которые могут поставить под угрозу достижение этих целей.

    Соглашение о Brexit ратифицировано ЕС и Великобританией. Оно вступило в силу 1 февраля 2020 года и имеет юридическую силу в соответствии с международным правом.

    Новости SMI.FM