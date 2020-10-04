Британский политик не очень хочет такого развития ситуации. Тем не менее он уверен, что граждане «вполне выживут» и без сделки.

Переходный период выхода Великобритании из ЕС завершается 31 декабря, пока что продолжаются интенсивные переговоры между Лондоном и Брюсселем. По словам Джонсона, в конечном итоге соглашение может быть заключено. В то же время еще остаются сложные вопросы, необходимые для решения.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) уведомила Лондон о нарушении обязательств по Brexit. При этом в ЕК заявили, что у них придерживаются своих обязательств, поэтому ее представители продолжат работать над выходом Великобритании из ЕС для полной реализации соглашения и в установленные сроки.

Согласно статье 5 соглашения о Brexit, ЕС и Великобритания обязаны принять все необходимые меры для выполнения обязательств, вытекающих из соглашения о выходе. Кроме того, стороны должны воздерживаться от любых мер, которые могут поставить под угрозу достижение этих целей.

Соглашение о Brexit ратифицировано ЕС и Великобританией. Оно вступило в силу 1 февраля 2020 года и имеет юридическую силу в соответствии с международным правом.