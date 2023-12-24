Мир 24 декабря 2023, 19:51 Британия продолжит помогать Украине в 2024 году МИД Великобритании пообещал увеличение поддержки ВСУ в 2024 году UK Ministry of Defence / Global Look Press

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Правительство Великобритании рассчитывает в 2024 году сохранить оказываемую Украине помощь на прежнем уровне. Об этом глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил в интервью газете The Sunday Telegraph.

«Я думаю, что потенциально мы даже сможем сделать больше. Мы изучаем вопрос о том, какие составляющие наших расходов можно перевести на многолетнюю основу», — уточнил он.

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В 2022 году британские власти оказали Вооруженным силам Украины военную помощь на сумму в 2,3 миллиарда евро и обещали направить на эти цели не меньшую сумму в 2023-м. Однако об аналогичных обязательствах на 2024 год до сих пор ничего не известно.

Власти Великобритании и Украины в ближайшее время подпишут меморандум о военном сотрудничестве сроком на 10 лет. По данным газеты The Telegraph, одним из пунктов станет участие британского флота в поддержке ВСУ в контроле над побережьем Черного моря.