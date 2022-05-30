Британия призналась в беззащитности перед российскими баллистическими ракетами

У Великобритании нет средств для того, чтобы перехватывать и уничтожать российские баллистические ракеты. Об этом сообщил эксперт по международным отношениям из Лестерского университета, профессор Эндрю Футтер газете Daily Express.

В случае «нанесения удара» страна будет чрезвычайно уязвима из-за отсутствия оборонительных вооружений, считает специалист. В публикации этого издания российское оружие назвали «страшным».

По мнению аналитика Алекса Лорда, «супероружие» России находится в пределах «возможного удара» по Британии.

«Эти ракеты запускаются с самолетов МиГ-31К. Что особенно важно, некоторое число из них находились в Калининградской области перед 24 февраля. Там они находятся в пределах досягаемости Великобритании», — рассказал аналитик.

Российские вооруженные силы применили гиперзвуковые комплексы «Кинжал» во время спецоперации на Украине еще в марте. Ракеты обладают повышенными пробивными проникающими свойствами. У Запада подобного оружия нет.