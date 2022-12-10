Мир 10 декабря 2022, 21:47 Британия признала главное требование России перед началом спецоперации The Independent: Россия выдвинула логичные требования перед СВО на Украине РИА «Новости»

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Требования властей России в сфере международной безопасности являются правомерными и логичными. Такой точкой зрения поделился обозреватель британской газеты The Independent Мэри Дежевски.

«Только когда Россия почувствует себя в безопасности в своих границах, ее соседи также будут чувствовать безопасность на своих границах», — объяснила журналистка.

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По словам Дежевски, для обеспечения безопасности на континенте нужно сформировать новые механизмы предотвращения конфликтов. Пока таких условий нет.

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В Европе не будет прочного мира и продолжит сохраняться угроза новых войн, ядерных в том числе, резюмировала обозреватель The Independent.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Запад закрывает глаза на действия киевского режима. Глава государства отметил, что Россия готова к договоренностям по Украине и всем участникам конфликта придется согласиться с реальным положением вещей.

По словам Путина, спецоперация продолжается своим чередом, обстановка в зоне боевых действий стабильная, никаких проблем нет.