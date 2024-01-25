Мир 25 января 2024, 08:54 Британия придумала, где использовать опыт обучения солдат ВСУ Times: Британия хочет применить опыт с солдатами ВСУ для обучения своих жителей Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Читать 360tv в

Великобритания решила воспользоваться уроками, полученными при обучении украинских солдат, для военной подготовки своих граждан. Об этом написала газета The Times, ссылаясь на собственный источник.

«Обучение украинских бойцов-добровольцев преподало военным ценные уроки по созданию британского аналога без призыва на военную службу», — написало издание.

Реклама

Один из собеседников газеты заявил, что сделанное на Украине может послужить «репетицией миссии по формированию собственного второго эшелона» королевства. В рамках операции «Интерфлекс» британские войска обучили более 30 тысяч украинцев, многие из которых никогда не стреляли из оружия. Это была крупнейшая программа военной подготовки такого рода.

Эксперты Министерства обороны отметили успех подобного подхода. Они предположили, что можно извлечь «полезные уроки» для будущей «гражданской армии» Великобритании.

Ранее глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что страна должна подготовить граждан к войне с Россией. Он предложил увеличить численность армии Британии для возможного вооруженного конфликта.