Мир 07 декабря 2023, 22:32 Британия предупредила США о последствиях конфликта на Украине Глава МИД Британии Кэмерон: после Украины Путин может вернуться за добавкой Unsplash

Читать 360tv в

Боевые действия на Украине угрожают безопасности Европы и США, поэтому нужно сосредоточиться на этом конфликте. Об этом министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в интервью Sky News.

Он подчеркнул, что приехал в Соединенные Штаты с посылом помогать Украине.

Реклама

«Мы знаем, как [может быть] с [президентом России Владимиром] Путиным — если мы не остановим его здесь, он вернется за добавкой», — сказал он

По словам Кэмерона, это достаточно сильный аргумент.

На прошедшем саммите министров иностранных дел НАТО Дэвид Кэмерон пытался убедить союзников в том, что нужно нарастить производство боеприпасов для ВСУ. Он призвал заключить больше контрактов на ближайшие несколько лет, чтобы «продержаться дольше России».

По мнению политолога Натальи Ереминой, жители Великобритании не доверяют Кэмерону, который ранее показал себя в качестве авантюриста и имеет плохую репутацию.