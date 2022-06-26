Великобритания предрекла конец «вечеринки» российских энергоносителей для G7

Страны «Большой семерки» поняли необходимость освобождения от оков использования российских углеводородов и уже ищут способы их заместить. Об этом телеканалу CNN заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, страны G7 в краткосрочной перспективе сумеют заменить российские нефть и газ поставками от стран ОПЕК, в более длительном планировании — пользоваться исключительно зеленой энергетикой.

«Все страны G7 понимают, что вечеринка российских углеводородов закончилась. Мы ищем варианты адаптации. Прямо сейчас нам нужно искать энергоносители где-то еще, а в долгую — трудиться над разработкой зеленых решений», — заявил политик.

Также премьер-министр дал обещание, что Великобритания начнет активнее разрабатывать ветровую энергетику.

Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич заявил «360», что курс политики Джонсона ведет экономику Великобритании к развалу. Он выразил мнение, что нынешнего премьер-министра спасает на посту лишь отсутствие сильной оппозиции.