Великобритания предоставила Украине 30 военных недавно сформированного элитного подразделения Армейской бригады специальных операций. Об этом сообщил местный телеканал Sky News.

По данным этого СМИ, команда военных приехала на Украину для проведения обучения украинских армейцев применению новых противотанковых орудий, также предоставленных Британией. Уточняется, что военные относятся к рейнджерскому полку.

На сайте Минобороны Великобритании при этом упоминалось, что в состав Армейской бригады спецопераций включили четыре батальона рейнджеров. В ведомстве запланировали, что эти группы будут распространяться по всему миру, чтобы работать вместе с союзниками и противостоять противникам, если они представляют угрозу Великобритании.

Замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи 19 января сообщал, что его страна предоставила армии Украины несколько тысяч легких противотанковых ракет для самообороны в знак уважения тому, что это «гордая суверенная нация, готовая защищать и отстаивать свою страну».