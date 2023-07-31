Мир 31 июля 2023, 01:47 Британия потратила миллионы на утилизацию танков Challenger 2 вместо отправки их ВСУ Times: Британия уничтожила 43 танка Challenger, которые могли отправить на Украину Википедия

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Британское правительство потратило четыре миллиона фунтов стерлингов на утилизацию 43 танков Challenger 2, которые могли передать Украине. Такую версию выдвинула газета The Times, получив доступ к правительственной информации.

«Министерство обороны уничтожило десятки танков, которые могли быть отправлены для поддержки Украины, что обошлось налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов», — заявили журналисты.

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Ремонт боевой техники признали экономически нецелесообразным, на утилизацию потратили 4,3 миллиона фунтов стерлингов. От танков избавлялись в период с 2010 по 2014 годы.

Источник издания сообщил, что уничтоженные танки были одними из менее используемых британской армией. На момент утилизации они числились на хранении, но консервация обходилась слишком дорого.

Вооруженные силы России в начале июля ударили по месту хранения британских танков Challenger во Львове. Западную технику ВСУ хранили на территории академии сухопутных войск.