Мир 19 января 2023, 18:22 Британия поставит Украине 600 ракет Brimstone Власти Великобритании оправят на Украину 600 ракет Brimstone

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Британское правительство поставит Украине 600 ракет Brimstone в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом заявил глава Минобороны королевства Бен Уоллес. Его выступление транслировал канал Sky News.

Уоллес посетил пункт дислоцирования многонационального батальона НАТО в Эстонии под британским командованием.

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«Сегодня я могу сказать, что мы собираемся отправить еще 600 ракет Brimstone в зону [боевых действий], которые сильно помогут Украине доминировать на поле боя», — сказал он.

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Глава британского оборонного ведомства прокомментировал и информацию о поставках самоходных гаубиц AS-90. По словам Уоллеса, что речь идет «минимум о трех батареях».

Он подчеркнул, что западные союзники при необходимости готовы помогать Украине в военном плане на протяжении нескольких лет. ВСУ должны преуспеть в 2023 году, поэтому российским властям не стоит рассчитывать на смягчение позиции западных стран по вопросу помощи киевскому режиму.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна добилась разблокирования поставок всех видов вооружения от Запада, кроме истребителей и дальнобойных ракет.