Мир 24 мая 2023, 11:47 Британия попала в критическое положение из-за Украины Daily Mail сообщила об истощении оружия у Великобритании из-за поставок Украине РИА «Новости»

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Оружейные запасы Великобритании истощились из-за поставок на Украину. Об этом изданию Daily Mail сообщил стратегический аналитик Говард Уилдон.

«Как мне кажется, британским властям следовало припасти боеприпасы и вооружения на случай участия в конфликте для собственной армии», — сказал он.

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Аналитик напомнил, что недавно Украина получила от британской стороны дальнобойные ракеты Storm Shadow, способные наносить удары на дистанцию до 150 километров.

«Вполне вероятно, что срок хранения этих ракет уже истек. Думаю, что Великобритании попросту больше нечего передать украинским подразделениям», — добавил Уилдон.

По его мнению, в случае прямого конфликта Великобритания окажется страной, оружейные запасы которой окажутся заведомо истощены.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил за продолжение боевых действий на Украине. Политик отметил, что заморозка конфликта станет неправильным решением.