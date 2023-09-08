Мир 08 сентября 2023, 07:55 Британия пообещала следить за действиями России в Черном море Минобороны Британии проследит за действиями России в Черном море РИА «Новости»

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Минобороны Британии начнет разведывательную операцию в акватории Черного моря, направленную на отслеживание действий России. Оно выявит ответственных за атаки по судам, везущим продовольствие в украинские порты.

«Мы будем использовать наши возможности по осуществлению наблюдения, разведки и сбора информации, чтобы отслеживать деятельность России в Черном море», — процитировал ТАСС информацию, распространенную канцелярией британского премьера Риши Сунака.

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Британия также намерена публично сообщать о признаках подготовки ударов по гражданским судам или черноморской инфраструктуре и противодействовать распространению «ложных заявлений» на эту тему.

Накануне Сунак провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В основном речь шла о разблокировке зернового коридора. Премьер Британии пообещал «ускорить прогресс со странами G20» в преодолении «зерновой блокады» в Черном море. Зеленский отчитался о ходе контрнаступления ВСУ.