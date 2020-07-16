Британия пообещала опубликовать доклад о вмешательстве России во внутреннюю политику

«Сегодня утром члены комитета единогласно постановили, что доклад о России, подготовленный нашими предшественниками, будет опубликован до того, как Палата общин уйдет на летние каникулы», — говорится в сообщении комитета.

Доклад подготовлен парламентским комитетом по деятельности служб разведки и безопасности еще в прошлом году. Однако заслушать подробности документа британский парламент собирается только в конце июля перед летними каникулами.

Ранее Великобритания ввела новые санкций в отношении российских организаций и граждан. Среди них оказалось несколько судей и глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин. Тогда дипломаты России были возмущены таким решением Британии. Послы оставили за собой право ответа на санкции. Британские власти решили прибегнуть к новым ограничениям из-за дела о гибели Магнитского.