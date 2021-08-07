Британия подняла в небо истребители для перехвата российских Ту-142

Истребители Typhoon вылетели с британской авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения двух противолодочных российских самолетов Ту-142, проходящих около границы воздушного пространства Великобритании. Об этом говорится в сообщении на сайте Военно-воздушных сил Соединенного Королевства.

Во время пролета над Северным морем британские истребители наблюдали за полетом российских самолетов. В воздухе Typhoon пополнили баки горючим от самолета-заправщика Voyager.

После того, как Ту-142 покинули границы воздушного пространства Великобритании Typhoon и Voyager вернулись на свои базы.

Как сообщил ТАСС, посольство России в Лондоне неоднократно указывало, что британские военные заявляют о якобы существующей российской угрозе. Благодаря этим заявлениям они добиваются увеличения военного бюджета и расширяют военное присутствие в других регионах. Также дипломаты отмечали, что отправляя истребители на встречу российским самолетам создаются огромные риски для гражданской авиации.