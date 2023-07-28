Мир 28 июля 2023, 09:37 Британия по ошибке отправила союзнику России секретные данные о гиперзвуковом оружии — СМИ The Times: Британия отправила секретные данные о гиперзвуковом оружии Мали вместо США РИА «Новости»

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Минобороны Британии ошибочно отправляло электронные письма с секретными данными на домены Мали, отношения которой с Россией в последнее время укрепились, вместо Пентагона. Об этом сообщила газета The Times.

СМИ уточнило, что в основном информация не представляла угрозы для безопасности Британии и касалась отпусков сотрудников оборонного ведомства или МИД, но были среди отправленных сведений и подробные описания британских исследований гиперзвукового оружия. Вместо домена .mil (используется в переписке американских оборонных структур) сотрудники отправляли письма на домен .ml — страновой идентификатор Мали.

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Минобороны Британии начало внутреннюю проверку по факту случившегося.

В середине июля Financial Times писала о похожей ошибке: в Мали ошибочно ушли сотни тысяч писем американских военных, в том числе с конфиденциальной информацией о них. Пентагон подчеркнул, что серьезно относится к «несанкционированным утечкам». При этом в оборонном ведомстве США заявили, что все письма, направленные с домена .mil в Мали по ошибке, блокируются, а отправителю приходит сообщение о необходимости подтвердить адрес электронной почты получателя.