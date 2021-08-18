Британия планировала создать новую коалицию в Афганистане после вывода американских военных

Великобритания планировала создать новую международную коалицию в Афганистане. Причиной такого решения послужило заявление США о выводе американских войск из региона. Об этом сообщили Nation News.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что страна хотела усилить свои войска в республике. Однако в итоге от такого решения отказались.

«Страны Запада не могли продолжать действия в Афганистане, после того как США стали выводить войска», — заявил политик.

Ранее представители МИД Китая заявили, что страна продолжит помогать Афганистану и после захвата власти террористами. Страна планирует поспособствовать восстановлению мира в Афганистане.