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    30 декабря 2020, 13:03

    Британия первой в мире одобрила вакцину от AstraZeneca

    Екатерина Шамина

    Власти Великобритании одобрили вакцину от коронавирусу, разработанную Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca. Об этом сообщил RT.
    Британия первой в мире одобрила вакцину от AstraZeneca

    «Правительство сегодня приняло рекомендацию Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) разрешить использование вакцины от COVID-19 Оксфордского университета и AstraZeneca», — говорится в сообщении.

    Вакцину зарегистрировало агентство по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения.

    Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявил, что вакцинация препаратом от AstraZeneca, начнется 4 января.

    В конце декабря исполнительный директор фармкомпании AstraZeneca Паскаль Сорио отметил, что они нашли формулу, которая повысит эффективность вакцины от коронавируса.

    Ранее Центр Гамалеи и AstraZeneca первыми из производителей вакцин подписали соглашение о сотрудничестве. Однако позже директор российского научного центра Александр Гинцбург сообщил, что вакцину от коронавируса «Спутник V» будут производить без компонентов англо-шведской компании.