Британия первой в мире одобрила вакцину от AstraZeneca

«Правительство сегодня приняло рекомендацию Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) разрешить использование вакцины от COVID-19 Оксфордского университета и AstraZeneca», — говорится в сообщении.

Вакцину зарегистрировало агентство по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения.

Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок заявил, что вакцинация препаратом от AstraZeneca, начнется 4 января.

В конце декабря исполнительный директор фармкомпании AstraZeneca Паскаль Сорио отметил, что они нашли формулу, которая повысит эффективность вакцины от коронавируса.

Ранее Центр Гамалеи и AstraZeneca первыми из производителей вакцин подписали соглашение о сотрудничестве. Однако позже директор российского научного центра Александр Гинцбург сообщил, что вакцину от коронавируса «Спутник V» будут производить без компонентов англо-шведской компании.