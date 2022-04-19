Британия перестанет признавать статус Московской биржи

Британское управление по налогам и таможенным пошлинам 19 апреля заявило о намерении лишить Московскую биржу статуса признаваемой фондовой площадки. Этот статус позволял британским инвесторам получать налоговые преференции.

«Британский налоговый орган <…> сегодня объявляет о намерении лишить Московскую биржу (MOEX) статуса признаваемой фондовой биржи», — процитировал ТАСС сообщение управления.

В документе поясняется, что инвесторы, торгуя ценными бумагами на Московской бирже, больше не смогут воспользоваться предусмотренными в Соединенном Королевстве налоговыми льготами. При этом уже сделанные инвестиции будут защищены.

Ранее экономист и политолог Михаил Хазин предложил создать в России валютную биржу «по специфическому принципу», на которой западные партнеры смогут расплачиваться только в национальной валюте. По мнению эксперта, доллары и евро «нам не нужны», так как ограничены в использовании. Об этом написало РИА ФАН.