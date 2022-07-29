Британия переплатила 5000% за импорт электроэнергии без российского газа

Великобритания в июле переплатила за импорт электроэнергии из Бельгии 5000% из-за аномальной жары и отсутствия поставок газа из России в Европу. Об этом написало британское издание The Spectator.

Сокращение поставок газа в Европу серьезно ударило по экономике Германии, поэтому зимой страны ЕС будут вынуждены сократить потребление голубого топлива на 15%. Таким образом Евросоюз планирует «спасти промышленность Германии».

Brexit помог Великобритании избежать энергетического кризиса, однако жителям старны приходится платить за топливо втридорога.

«Даже Великобритания не застрахована от потрясений, обрушившихся на соседей. На этой неделе Великобритании пришлось открыть газовые закрома из-за безветрия. А на пике июльской жары нам пришлось переплачивать целых 5000% за импорт бельгийской энергии, чтобы избежать отключений в Лондоне», — сообщило издание.

Бедственное положение Германии — не повод для злорадства, говорится в материале. ФРГ всегда была крупнейшим партнером Соединенного Королевства, а сейчас стране грозит верная рецессия.