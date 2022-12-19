Мир 19 декабря 2022, 04:05 Британия передаст Украине сотни тысяч боеприпасов — СМИ Guardian: премьер Британии Сунак объявит о новой помощи Украине РИА «Новости»

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Великобритания в следующем году намерена передать Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, написала газета Guardian.

Британский премьер-министр Риши Сунак объявит о поставках Киеву сотни тысяч артиллерийских боеприпасов по контракту на 250 миллионов фунтов стерлингов, утверждают СМИ. Снаряды передадут Украине в рамках военной помощи, которая также включает ракетные системы и зенитные орудия. Официального подтверждения этой информации нет.

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До этого источник «Би-би-си» сообщил о поручении Сунака в адрес правительства провести аудит помощи Украине. Собеседник отметил, что бывший министр финансов Соединенного Королевства привык действовать очень осторожно, если речь касается денег.

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Ранее посол Израиля на Украине Майкл Бродский пояснил, почему Тель-Авив не собирается оказывать поддержку украинцам. По его словам, между Израилем и Россией существуют договоренности, которые израильским властям не хотелось бы нарушать ради интересов другого государства.