04 декабря 2023, 18:26
Британия передала ВСУ ракеты для борьбы с дронами
Times: Великобритания передала Украине ракеты Martlet для борьбы с дронами
Власти Великобритании поставили Украине новые ракеты Martlet для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщила газета The Times.
«Лед уже покрыл поля вокруг Киева, у украинских военных было всего несколько десятков минут, чтобы привести ракеты Martlet в боевое состояние», — говорится в сообщении.
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Число переданных украинским боевикам ракет авторы материала не уточнили.
Ракеты Martlet разрабатывает французская компания Thales Air Defence для британских военных. Ее возможно использовать в составе переносных зенитных комплектов, на сухопутных платформах, катерах и вертолетах.
Ракета способна достичь скорости полета в 1,5 маха и уничтожать воздушные цели с помощью лазерного наведения. Масса снаряда составляет 13 килограмм при длине в 1,3 метра.
Ранее стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall поставит Украине партию артиллерийских снарядов на 142 миллиона евро.
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