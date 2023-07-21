Мир 21 июля 2023, 04:06 Британия передала Украине снарядов в 15 раз больше запланированного Министр обороны Британии: Лондон передал Киеву в 15 раз больше артснарядов, чем планировал Pxhere

Читать 360tv в

Великобритания передала киевскому режиму в 15 раз больше артиллерийских снарядов, чем планировала год назад. Такое заявление сделал глава Минобороны страны Бен Уоллес. Слова британского министра привело РИА «Новости».

«Например, мы поставили в 15 раз больше артиллерийских боеприпасов, чем планировалось изначально», — отметил Уоллес.

Реклама

В прошлом году Лондон планировал отправить на Украину 16 тысяч боеприпасов для артиллерии, уточнил министр обороны Великобритании. Однако, по его словам, эти планы пришлось изменить, чтобы «оперативно отреагировать на приоритеты Украины».

При этом поставки стрелкового оружия и противотанковых боеприпасов, как добавил Уоллес, оказались меньше изначально запланированного.

Великобритания, по его словам, передала ВСУ не меньше пяти миллионов единиц противопехотного оружия. В их число входят минометы и гранаты. Также Британия отправила Киеву 1500 единиц противовоздушного оружия и 100 пусковых установок для него.

В начале июля замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что страна начнет базовое обучение украинских летчиков управлению западной авиатехникой уже в грядущем августе.