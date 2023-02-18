Мир 18 февраля 2023, 13:58 Британия озвучила условия поставок Украине современных военных самолетов Запада Британское Минобороны: ВСУ не получат новые истребители до окончания конфликта с Россией United States Air Force

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Запад сможет поставить Украине современные истребители только после завершения военного конфликта с Россией. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью Der Spiegel.

«Будем честны, пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители. Тем более современные самолеты, такие как Eurofighter, <…> будут поставлены на Украину только после завершения боевых действий», — заявил глава военного ведомства.

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Он озвучил договор, к которому пришли западные страны: быстрых поставок истребителей не будет. Уточняя срок, Уоллес отметил, что поставок самолетов не стоит ждать в ближайшие полгода.

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США выразили готовность поддержать передачу истребителей Украине другими странами. А канцлер Германии Олаф Шольц выразил разочарование позицией стран-союзников в вопросе поставок танков для ВСУ.