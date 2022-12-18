18 декабря 2022, 14:51
Британия отправила на Украину новую партию высокоточных ракет
Минобороны Британии сообщило об отправке партии высокоточных ракет Brimstone-2 на Украину
Британия отправила на Украину еще одну партию высокоточных ракет Brimstone-2 «в рамках своего пакета помощи». Об этом информировало Минобороны Соединенного Королевства в соцсетях.
В британском оборонном ведомстве заявили, что такая помощь уже «сыграла решающую роль в сдерживании продвижения ВС России».
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Британия сообщала о передаче таких ракет Украине и в конце ноября.
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Brimstone-2 — современная малогабаритная ракета, имеющая лазерное наведение и стреляющая на расстояние до 60 километров. Высокая точность этого вооружения позволяет использовать его для поражения точечных и особо важных целей.
Ранее источники СМИ сообщили, что премьер Британии Риши Сунак поручил провести аудит помощи Украине. В правительстве Соединенного Королевства предположили, что в итоге поставки могут затормозиться в «ключевой фазе конфликта».
Кстати, вопреки заявлениям британского Минобороны, ВСУ не удается сдержать наступление ВС России. Российская армия перешла в наступление по всем фронтам.
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