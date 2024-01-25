25 января 2024, 02:45
Британия отчиталась о подготовке около 40 тысяч украинских военных
Минобороны Британии: подготовку прошли более 38 тысяч украинских военных
Великобритания вместе с союзниками подготовила более 38 тысяч украинских военнослужащих. Об этом в соцсети Х сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.
Подготовка солдат ВСУ проходила в рамках многонациональной учебной операции Interflex.
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«ВС Британии и международные партнеры подготовили более 38 тысяч украинцев», — сообщили в британском Минобороны.
По данным министерства, программу подготовки пехоты прошли 34 тысячи военнослужащих, еще четыре тысячи освоили специальные курсы медиков, саперов и морпехов.
Великобритания закупила значительное число беспилотных авиационных систем для ВСУ. В следующем году Королевство выделит на БАС для украинской армии 200 миллионов фунтов стерлингов.
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