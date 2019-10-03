  • Британия ослабила антироссийские санкции ради изучения Марса

    03 октября 2019, 10:52

    Алена Макаренко

    Великобритания внесла изменения в закон «Об экспорте (санкции в отношении России, Крыма и Севастополя)», после которых ослабятся антироссийские санкции. Все это ради изучения Марса. Об этом сообщил сайт RT.
    Британия ослабила антироссийские санкции ради изучения Марса

    Великобритания внесла поправки в раздел о товарах и технологиях, входящих в Общий военный список ЕС.

    Сейчас запрещено ввозить в Москву некоторые компоненты. Из-за этого не получается осуществлять деятельность, «необходимую для проведения определенных полетов в рамках миссии „ЭкзоМарс-2020“». В связи с этим чиновники теперь пытаются увязать нынешние условия со статьей об антироссийских санкциях. После этого ограничения в отношении Москвы будут ослаблены.

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    Пока что запрещено продавать, импортировать и поставлять в Россию вещества, предназначенные для использования в некоторых пусковых устройствах или для заправки спутников. Также они могут пригодиться для проведения испытаний и полетов в рамках миссии «ЭкзоМарс-2020».

    В 2017 году Евросоюз вывел из-под секторальных экономических санкций ракетное топливо для «ЭкзоМарс-2020».