Мир 30 декабря 2022, 10:15 Британия оказала последнюю в этом году военную помощь Украине Британия поставила Украине металлодетекторы и наборы для обезвреживания мин Unsplash

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Великобритания продолжает наращивать военную мощь Украины. Последней помощью в уходящем году стала передача Киеву для нужд ВСУ наборов для обезвреживания взрывных устройств. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на британское министерство обороны.

«Великобритания передала Украине более тысячи металлодетекторов Vallon и сто наборов для обезвреживания бомб, чтобы помочь расчистить минные поля и обезопасить отвоеванную территорию, дома гражданского населения и инфраструктуру», — заявили в оборонном ведомстве.

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Кроме этого, в Минобороны Великобритании подчеркнули, что их поддержка продолжится в 2023 году.

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Ранее СМИ сообщили, что воевавший на стороне ВСУ и избежавший смертной казни британский наемник Шон Пиннер вновь отправился на Украину. Российские военные весной задержали Пиннера, его соотечественника и одного марокканца в ДНР. Летом наемников приговорили к расстрелу, однако обмен военнопленными их спас.