«Мы обязаны ради наших союзников по НАТО, в особенности тех, кто находится на передовой в Восточной Европе, вернуть контроль над внешней политикой, поддержать американский санкционный режим и добиться того, чтобы „Северный поток — 2“ никогда не закончили», — приводит издание слова парламентария.

Кавчински напомнил о новых санкциях США против «Северного потока — 2», которые внесли в американский сенат. По его мнению, их необходимо поддержать, однако британский премьер Борис Джонсон заявил, что односторонние санкции со стороны невозможны. Лондону необходимо в переходный период Brexit следовать установкам Брюсселя.

По словам собеседника, сотрудничество Германии с Россией по газопроводу — это предательство. ФРГ — член НАТО и она должна «защищать Европу от возможного вмешательства и влияния России». В случае с «Северным потоком — 2» все происходит иначе.

Ранее американские сенаторы предложили наказывать страховые компании, которые работают с занятыми на строительстве «Северного потока — 2» судами.