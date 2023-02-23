Мир 23 февраля 2023, 02:45 Британия объяснила отказ передать Украине самолеты Замглавы Минобороны Британии Хиппи заявил, что технологии не должны попасть к РФ РИА «Новости»

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Великобритания в ближайшее время не планирует передавать Украине самолеты, чтобы секретные технологии не попали в руки России. Кроме того, Лондон не готов отправлять на Украину своих граждан для обслуживания истребителей, заявил замглавы Минобороны страны Джеймс Хиппи. Его слова передал ТАСС.

«Передача самолетов — это большое дело. <…> Авионика и зачастую засекреченный блок обеспечения боевого применения в соответствии со стандартами самолетов НАТО — все это требует значительных усилий», — пояснил представитель оборонного ведомства.

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По его словам, нельзя передать истребители иностранцам, у которых нет опыта обращения с ними. Хиппи также прокомментировал заявление властей Британии об обучении летчиков из Украины управлению самолетами НАТО.

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Он подчеркнул, что данный шаг не предполагает поставки воздушных судов в ближайшее время. Замглавы Минобороны утверждает, что число самолетов, находящихся в распоряжении у Киева, во много раз меньше числа пилотов.

Власти Украины неоднократно просили у западных партнеров предоставить истребители. В МИД Украины заявляли, что дискуссии по этому вопросу ведутся уже давно. В офисе Владимира Зеленского полагают, что именно Британия первой решится на поставки самолетов.