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    12 ноября 2020, 21:40

    Британия неделю будет праздновать платиновый юбилей правления Елизаветы II

    Алена Макаренко

    Подданные Британии получат в 2022 году выходную неделю по случаю празднования 70-летия пребывания на троне королевы Елизаветы II. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на иностранные СМИ.
    Британия неделю будет праздновать платиновый юбилей правления Елизаветы II

    Дату уже назвали платиновым юбилеем, а празднование объявили «блокбастером». Мини-отпуск получат все без исключения. Впервые в истории страны монарх находится у власти столько десятилетий.

    Что именно планируется на платиновый юбилей Ее Величества, держится в секрете. Правительство обещает провести «зрелищную» неделю, на которой граждане прикоснутся к «лучшему из британской культуры».

    В связи с масштабным мероприятием майские выходные дни перенесутся на начало июня, а в календаре государственных праздников появится дополнительный день.

    «Платиновый юбилей Ее Величества станет поистине историческим моментом, и он заслуживает того, чтобы его праздновать. Мы все с нетерпением ждем особого четырехдневного юбилейного уик-энда, когда устроим зрелищное шоу, которое сочетает в себе лучшее из британского церемониального великолепия с передовым искусством и технологиями», — заявил министр культуры Великобритании Оливер Дауден.

    Он верит, что праздник «объединит всю нацию и Содружество в знак уважения к правлению Ее Величества».

    Королева надеется, что как можно больше людей присоединится к празднованию, добавил Дауден.