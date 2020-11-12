Британия неделю будет праздновать платиновый юбилей правления Елизаветы II

Дату уже назвали платиновым юбилеем, а празднование объявили «блокбастером». Мини-отпуск получат все без исключения. Впервые в истории страны монарх находится у власти столько десятилетий.

Что именно планируется на платиновый юбилей Ее Величества, держится в секрете. Правительство обещает провести «зрелищную» неделю, на которой граждане прикоснутся к «лучшему из британской культуры».

В связи с масштабным мероприятием майские выходные дни перенесутся на начало июня, а в календаре государственных праздников появится дополнительный день.

«Платиновый юбилей Ее Величества станет поистине историческим моментом, и он заслуживает того, чтобы его праздновать. Мы все с нетерпением ждем особого четырехдневного юбилейного уик-энда, когда устроим зрелищное шоу, которое сочетает в себе лучшее из британского церемониального великолепия с передовым искусством и технологиями», — заявил министр культуры Великобритании Оливер Дауден.

Он верит, что праздник «объединит всю нацию и Содружество в знак уважения к правлению Ее Величества».

Королева надеется, что как можно больше людей присоединится к празднованию, добавил Дауден.