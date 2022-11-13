Мир 13 ноября 2022, 19:07 Великобритания не увидела оснований для Украины прекратить боевые действия Глава Минобороны Великобритании Уоллес: у Украины нет причин прекращать боевые действия Ministry of Defense of Ukraine

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не увидел причин, по которым бы Украина могла бы прекратить боевые действия и начать переговоры с Россией. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его словам, в настоящее время ситуация в зоне боевых действий складывается в пользу Киева. Уоллес напомнил лидерам Запада о том, что не нужно недооценивать Россию.

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В интервью радиостанции Times Radio британский министр также заявил, что Российская Федерация «далека от того, чтобы сдаться».

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком предложил ему посетить страну. Украинский лидер также заявил о готовности продолжать наращивание стратегического сотрудничества между двумя государствами.

Риши Сунак стал уже третьим премьером Великобритании за 2022 год. В июле пост премьера освободил Борис Джонсон. В сентябре на его место выбрали Лиз Трасс, которая смогла продержаться на должности чуть больше месяца.