Мир 14 января 2024, 14:51 Британия не согласилась со словами Эрдогана о «непропорциональной силе» в Йемене Глава МИД Британии Кэмерон не согласился со словами Эрдогана об атаке на хуситов

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Великобритания не согласна со словами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что при американо-британской атаке на Йемен применялась непропорциональная сила. Такое заявление сделал министр иностранных дел королевства Дэвид Кэмерон в интервью Sky News.

Ранее турецкий лидер заявил, что ударами по Йемену Запад хотел сделать из Красного моря «кровавое озеро». По словам Эрдогана, речь шла о непропорциональной силе.

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«Мы не согласны с тем, что сказал президент Эрдоган <...> наши действия поддержала коалиция с участием большого числа стран», — сказал Кэмерон.

Он назвал Турцию важным союзником Великобритании по НАТО, но отметил, что в данном случае у двух стран разные позиции.

Британские и американские военные в очередной раз атаковали Йемен 13 января, их целью была военно-морская база. Журналисты NYT отметили, что западные удары снизили боевой потенциал хуситов примерно на треть. Хотя при ударах удалось уничтожить около 90% целей, это незначительно отразилось на способности хуситов нападать на корабли в Красном море.