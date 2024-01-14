14 января 2024, 14:51
Британия не согласилась со словами Эрдогана о «непропорциональной силе» в Йемене
Глава МИД Британии Кэмерон не согласился со словами Эрдогана об атаке на хуситов
Великобритания не согласна со словами президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что при американо-британской атаке на Йемен применялась непропорциональная сила. Такое заявление сделал министр иностранных дел королевства Дэвид Кэмерон в интервью Sky News.
Ранее турецкий лидер заявил, что ударами по Йемену Запад хотел сделать из Красного моря «кровавое озеро». По словам Эрдогана, речь шла о непропорциональной силе.
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«Мы не согласны с тем, что сказал президент Эрдоган <...> наши действия поддержала коалиция с участием большого числа стран», — сказал Кэмерон.
Он назвал Турцию важным союзником Великобритании по НАТО, но отметил, что в данном случае у двух стран разные позиции.
Британские и американские военные в очередной раз атаковали Йемен 13 января, их целью была военно-морская база. Журналисты NYT отметили, что западные удары снизили боевой потенциал хуситов примерно на треть. Хотя при ударах удалось уничтожить около 90% целей, это незначительно отразилось на способности хуситов нападать на корабли в Красном море.
Турция
Великобритания
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