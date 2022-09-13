Великобритания не пригласила на похороны Елизаветы II делегации из России и Белоруссии — СМИ | 360°

Мир 13 сентября 2022, 14:01 Поделиться Telegram

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Viber Великобритания не пригласила на похороны Елизаветы II делегации из России и Белоруссии — СМИ PA: Великобритания не позвала на похороны Елизаветы II представителей России и Белоруссии РИА "Новости"

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Британское правительство не направило приглашения на похороны королевы Елизаветы II представителям из России, Белоруссии, а также Мьянмы. Об этом сообщило агентство PA со ссылкой на источники.

На прощании с Елизаветой II будут присутствовать около 500 гостей высокого ранга со всего мира. В частности, на церемонию приедет иранский посол.

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Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в своем шотландском замке Балморал. Ее похороны назначены на 19 сентября.

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Правление королевы продолжалось более 70 лет. После ее кончины на престол взошел ее сын, король Карл III.

Сейчас с королевой прощаются в Шотландии. Гроб с Елизаветой II отправят в Лондон из Эдинбурга уже 13-го вечером. В самолете его сопроводят принцесса Анна и ее муж. Затем гроб отвезут в Букингемский дворец, откуда его направят в Вестминстерский дворец.

СМИ написали, что в Лондоне уже образовалась очередь из желающих попрощаться Елизаветой II.

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