Великобритания не пригласила на похороны Елизаветы II делегации из России и Белоруссии — СМИ | 360°

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Великобритания не пригласила на похороны Елизаветы II делегации из России и Белоруссии — СМИ

PA: Великобритания не позвала на похороны Елизаветы II представителей России и Белоруссии

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Британское правительство не направило приглашения на похороны королевы Елизаветы II представителям из России, Белоруссии, а также Мьянмы. Об этом сообщило агентство PA со ссылкой на источники.

На прощании с Елизаветой II будут присутствовать около 500 гостей высокого ранга со всего мира. В частности, на церемонию приедет иранский посол.

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Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в своем шотландском замке Балморал. Ее похороны назначены на 19 сентября.

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Правление королевы продолжалось более 70 лет. После ее кончины на престол взошел ее сын, король Карл III.

Сейчас с королевой прощаются в Шотландии. Гроб с Елизаветой II отправят в Лондон из Эдинбурга уже 13-го вечером. В самолете его сопроводят принцесса Анна и ее муж. Затем гроб отвезут в Букингемский дворец, откуда его направят в Вестминстерский дворец.

СМИ написали, что в Лондоне уже образовалась очередь из желающих попрощаться Елизаветой II.

Великобритания

Умерла Елизавета II

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