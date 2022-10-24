Антироссийская и проукраинская политика Великобритании с приходом Сунака не изменится | 360°

Эксклюзив 24 октября 2022, 17:46 Антироссийская и проукраинская политика Великобритании с приходом Сунака не изменится Политолог Журавлев: премьер Сунак не изменит внешнюю политику Великобритании Википедия

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Риши Сунак, которому сейчас 42 года, оказался самым молодым премьером Великобритании за последние два века. Он также стал первым политиком индийского происхождения на этом посту. Многого от Сунака ждать не стоит — даже при желании он не изменит антироссийскую и проукраинскую политику страны. Об этом «360» рассказал политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Внешняя — антироссийская и проукраинская — политика не может измениться в целом, так как это позиция британской элиты, а не какого-то отдельного премьера. Скорее всего, он не будет столь истеричным, как его предшественница. Лиз Трасс искренне жаждала повредить России, потому что ей казалось, что это единственное правильное действие. Сунак — человек бизнеса», — отметил эксперт.

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Политолог указал, что внутренняя политика, в отличие от внешней, серьезно изменится. По мнению Журавлева, возраст и опыт Сунака отразится на решениях, которые он будет принимать.

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«Опыт определяет наши действия. В том числе и его отсутствие. А вот возраст, скорее, определяет эмоциональный подход. Точнее, степень эмоциональности в принятых решениях. Хотя Сунак — индус, у них другая психология, они более стабильные даже в молодости, не такие порывистые. Но все равно, конечно же, это повлияет на стиль принятия решений, на скорость их принятия. Другой вопрос, если он большой профессионал, то для него все эти особенности скрадываются. Профессионал находит самые эффективные решения вне зависимости от возраста», — резюмировал эксперт.