Великобритания может прекратить поставки природного газа в континентальную Европу в случае углубления энергетического кризиса в ближайшие месяцы, сообщила газета Financial Times. Страна может пойти на такую меру, если сама ощутит критическую нехватку газа.

Эта мера, если она будет принята, станет одной из первых в рамках плана действий британского оператора газовой сети National Grid в чрезвычайных ситуациях. Стресс-тест этого плана планируется провести в сентябре. Среди других входящих в него мер — прекращение поставок в крупные промышленные предприятия или призыв к населению использовать меньше газа.

Газотранспортная система Британии соединена с Нидерландами (газопровод Балгзанд — Бактон) и Бельгией (газопровод Интерконнектор). Оба газопровода могут транспортировать газ в двух направлениях. Их отключение может подорвать тенденцию международного сотрудничества в энергетической сфере.

По данным издания, газовые компании Европы призвали Британию сотрудничать с ЕС и предупредили о «неприятных последствиях» отключения трубопроводов. Зимой Британия испортирует из континенталной Европы газ в значительном объеме.