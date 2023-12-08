Мир 08 декабря 2023, 03:50 Британия назвала отказ от помощи Украине «рождественским подарком» для России Кэмерон: отказ США помогать Украине станет «рождественским подарком» для России РИА «Новости»

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Отказ США продолжать оказывать военную помощь Украине станет «рождественским подарком» для России и Китая. Такое мнение озвучил глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на форуме по безопасности Аспенского института в Вашингтоне. Его слова привело Politico.

По словам политика, отказ конгресса США выделить средства на помощь Украине обрадует только две страны: Россию и Китай.

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«Не знаю, как вы, а я не хочу делать никому из них рождественский подарок», — заявил Кэмерон.

Ранее Дэвид Кэмерон заявил в интервью Sky News, что, если не остановить президента России Владимира Путина на Украине «он вернется за добавкой». Дипломат признался, что приехал в США, чтобы добиться продолжения помощи Украине.

На саммите министров иностранных дел НАТО в конце ноября Дэвид Кэмерон пытался убедить союзников в том, что нужно нарастить производство боеприпасов для ВСУ, чтобы «продержаться дольше России».