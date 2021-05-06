Британия направит корабли к острову Джерси из-за угроз французов

Великобритания направит два корабля в Ла-Манш после угроз Франции обесточить остров Джерси. Ранее в Париже заявляли, что могут прекратить подачу электроэнергии из-за ограничения на вылов рыбы для французских траулеров.

Во Франции считают, что эти ограничения нарушают соглашение о выходе Британии из ЕС.

Британский премьер Борис Джонсон созвонился с главным министром острова Джоном Ле Фондре. В разговоре Джонсон подчеркнул неизменную поддержку Джерси и пообещал в качестве предупредительной меры направить к острову два патрульных корабля, сообщила его пресс-служба.

Политик также заявил, что блокада острова была бы абсолютно неправомерной. И выступил за продолжение диалога между Джерси и Францией.

Остров Джерси находится в 23 километрах от северного побережья Франции и в 140 километрах от берегов Англии. Это коронное владение Британской империи — что-то вроде заморской территории. Джерси является офшором.

Кроме него к владениям британской короны, не входящим в Соединенное Королевство, относятся остров Гернси в проливе Ла-Манш и остров Мэн в Ирландском море.

На Джерси живут около 100 тысяч человек.