Мир 23 августа 2023, 07:40 Британия направит Украине 245 миллионов долларов на ядерное топливо Reuters: Британия выделит Украине 245 млн долларов на закупку ядерного топлива Freepik

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Британия предоставит Украине около 244 миллионов долларов на закупку ядерного топлива для АЭС. Об этом агентству Reuters рассказал британский министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шэппс.

«Эта гарантия, которую мы предоставим, должна помочь Украине добиться того, чтобы <…> в будущем ее ядерное топливо не должно было поступать через Россию», — пояснил он.

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Одним из поставщиков выступит консорциум Urenco, штаб-квартира которого базируется в Лондоне.

Энергоблоки АЭС на Украине проектировались под топливные сборки, которые пока производит российская компания «ТВЭЛ». Она продолжит снабжение страны топливом в рамках контракта, действующего до 2025 года.

Украина полностью отказалась от топлива из России в 2022 году. Со следующего года энергоблоки будут работать на сборках компании Westinghouse. В перспективе, к 2026 году, Украина рассчитывает наладить собственное производство ядерного топлива. Предполагается, что со временем оно заменит российское не только в этой стране, но и на западном рынке.