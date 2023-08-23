23 августа 2023, 07:40
Британия направит Украине 245 миллионов долларов на ядерное топливо
Reuters: Британия выделит Украине 245 млн долларов на закупку ядерного топлива
Британия предоставит Украине около 244 миллионов долларов на закупку ядерного топлива для АЭС. Об этом агентству Reuters рассказал британский министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шэппс.
«Эта гарантия, которую мы предоставим, должна помочь Украине добиться того, чтобы <…> в будущем ее ядерное топливо не должно было поступать через Россию», — пояснил он.
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Одним из поставщиков выступит консорциум Urenco, штаб-квартира которого базируется в Лондоне.
Энергоблоки АЭС на Украине проектировались под топливные сборки, которые пока производит российская компания «ТВЭЛ». Она продолжит снабжение страны топливом в рамках контракта, действующего до 2025 года.
Украина полностью отказалась от топлива из России в 2022 году. Со следующего года энергоблоки будут работать на сборках компании Westinghouse. В перспективе, к 2026 году, Украина рассчитывает наладить собственное производство ядерного топлива. Предполагается, что со временем оно заменит российское не только в этой стране, но и на западном рынке.
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