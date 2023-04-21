Мир 21 апреля 2023, 13:38 Британия наложила санкции на судью и следователей по делу Кара-Мурзы МИД Британии: 5 россиян попали под санкции в связи с арестом журналиста Кара-Мурзы РИА «Новости»

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Британия наложила санкции на пятерых россиян в связи с арестом журналиста Владимира Кара-Мурзы*. В черный список попали судья Елена Ленская, следователи Денис Колесников и Андрей Задачин, а также двое агентов ФСБ — Александр Самофал и Константин Кудрявцев, входившие в опергруппу, которая «следовала за Кара-Мурзой*».

Всем пятерым запретили въезд в Британию, также их активы на территории страны заморозят.

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Санкции должны послужить «четким сигналом», что Британия «не потерпит такого обращения» ни с одним из своих граждан и продолжит поддерживать Кара-Мурзу* и его семью, подчеркнул глава британского МИД Джеймс Клеверли. По его мнению, арест Кара-Мурзы* в России «демонстрирует полное неуважение к основным правам человека».

Клеверли потребовал освободить журналиста «немедленно и безоговорочно».

Владимир Кара-Мурза* получил 25 лет колонии за фейки о Вооруженных силах России, государственную измену и другие преступления. Приговор вынесли 17 апреля. После этого послы США, Великобритании и Канады потребовали отменить вердикт. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о прямом вмешательстве во внутренние дела страны. Послов вызвали в МИД. С ними провели жесткий разговор.

*Владимира Кара-Мурзу по решению Минюста России включили в список иностранных агентов.