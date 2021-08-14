Британия начала перебрасывать дополнительные войска в Кабул

Британские военные начали развертывание в Афганистане, чтобы поддержать эвакуацию своих граждан. Об этом сообщило «РИА Новости», со ссылкой на Минобороны страны.

Чтобы вывезти из Афганистана британцев, решено использовать самолеты Королевских ВВС. Пока количество людей, которые перебрасываются в Кабул, ограничится 600 военными. Эвакуировать будут не только граждан Великобритании, но и тех афганских специалистов, которые с ними сотрудничали.

Руководит операцией постоянный объединенный штаб в Нортвуде — это пригород Лондона.

В последнее время ситуация в Афганистане значительно обострилась. Боевики движения «Талибан»* овладели уже многими важнейшими территориями страны. Они захватили ряд крупных городов. СМИ со ссылкой на источники в разведке США сообщают, что под угрозой в ближайшее время может оказаться и столица страны Кабул.

Эскалация конфликта в стране случилась на фоне вывода оттуда войск США. Российские дипломаты сочли такое решение Вашингтона признаком провала американской операции в Афганистане.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная в России.