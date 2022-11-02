Британия испугалась связи плана по блэкаутам с ситуацией на Украине | 360°

Мир 02 ноября 2022, 04:44 Британия испугалась связи плана по блэкаутам с ситуацией на Украине Guardian: Лондон не хочет, чтобы план по блэкаутам в Британии связали с Украиной Pixabay

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Правительство Великобритании не желает, чтобы план действий на случай отключение электроэнергии связали с Украиной, поэтому не разглашает его. Об этом написала газета The Guardian со ссылкой на источник

Тестирование плана Programme Yarrow проходит в секрете, однако издание выяснило, что при худшем развитии событий серьезные последствия блэкаута могут длиться около недели.

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«Правительство не хочет разглашения какой-либо информации о Yarrow, так как они не хотят, чтобы он рассматривался как нечто, связанное с Украиной, энергоснабжением и стоимостью жизни. <…> Тот факт, что они говорят об этом, означает, что они действительно обеспокоены тем, что это может произойти», — приводит The Guardian слова источника.

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Тайный план правительства рассматривает ситуацию полного и внезапного отключения электричества зимой при отсутствии резервных генераторов. Programme Yarrow предполагает, что 60% потребности в электричестве смогут удовлетворить за два-семь дней после начала блэкаута.