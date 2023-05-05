05 мая 2023, 01:54
Британия испугалась «российской армады» в Северном море — СМИ
Sun: Британия направила фрегат в Северное море для наблюдения за кораблями ВМФ России
Великобритания направила в Северное море фрегат Королевского флота Type 23 для наблюдения за «российской армадой», которая по данным газеты The Sun подошла слишком близко к Британским островам. Издание заявило что ВМФ России попытается продемонстрировать силу в преддверии коронации Карла III.
«Пять российских военных кораблей плюс два судна поддержки появились сегодня в водах у берегов Великобритании, и все они оснащены крылатыми ракетами „Калибр“», — утверждает газета со ссылкой на источник в британском военном ведомстве.
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Корабль класса Type 23 оснащен противокорабельными ракетами Harpoon. В Минобороны Королевства уверены, что учения ВМФ РФ приурочены к коронации Карла III, когда в Лондоне соберутся многочисленные главы государств и другие именитые гости.
Церемония запланирована на 6 мая. Она пройдет в Вестминстерском дворце. Во время мероприятия воздушное пространство будет патрулировать самолет Poseidon P-8 для отслеживания российских кораблей.
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