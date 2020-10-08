Британия исказила заявление ОЗХО по Навальному и поддержала санкции против России

Великобритания исказила заявление ОЗХО об отравлении Алексея Навального, и добавила, что российского блогера якобы отравили «боевым» нервно-паралитическим веществом — в официальном документе этого слова нет. Кроме того, Лондон поддерживает идею введения санкций против РФ.

ОЗХО заявила, что в анализах Навального нашли следы вещества, имеющего признаки, похожие на «Новичок». Однако конкретно этого вещества нет в списке запрещенных. По словам организации, результаты исследования подтверждают, что биомаркеры ингибитора холинэстеразы, обнаруженные в образцах крови и моче господина Навального, имеют структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов, принадлежащих к спискам 1.A.14 и 1.A.15». Но в тексте ни разу не упоминалось «боевое» вещество.

Однако глава министерства внутренних дел Британии Доминик Рааб со ссылкой на ОЗХО утверждает, что организация упоминала о боевом нервно-паралитическом веществе.

«ОЗХО 6 октября подтвердила данные предыдущих лабораторных тестов о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом группы „Новичок“, разработанным Россией. Доказательства неопровержимы», — процитировало РИА «Новости» его слова.

Кроме того, Доминик Рааб подчеркнул, что Великобритания поддерживает Германию и Францию в намерении ответить на «отвратительное отравление» Навального. Глава МИД утверждает, что Кремль продолжает предпринимать попытки расследовать атаку, которые не вызывают доверия» — вместо того, чтобы ясно ответить на задаваемые вопросы.